Açılışa yönelik müjdeyi KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı"na yeniden su verilmesi töreni için bulunduğu Külliye'de verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplatısında açıklama yapan Tatar, KKTC halkının perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlayacağını açıkladı.

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımıza başlıyoruz. Adeta hayalet şehre dönüşen Maraş’a böylece ilk can suyunu veriyoruz. Perşembe günü halkımız Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacaktır” dedi.

Erdoğan: Kararı sonuna kadar destekliyoruz

Kararı sonuna kadar desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz."

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak.https://t.co/I0oYPzWZ6D pic.twitter.com/c7Xugxf18W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2020

46 yıldır kapalıydı

Maraş, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yerleşime kapatılıp askeri bölge ilan edildi, yerleşime ve sivillerin girişine kapatıldı. Buradaki otellerin 12 binden fazla yatak kapasitesi vardı. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de yine bu bölgedeydi. 3,5 kilometre uzunluğunda altın rengi kumsalıyla, dünyaca ünlü yıldızların tatil için tercih ettiği ilk yerlerden biriydi.

Caddelerinde, sokaklarındaki dükkanlar, dünyanın en pahalı markalarına ev sahipliği yapıyordu. Lüks otomobil modellerinden mücevhercilere kadar her şeyin satıldığı bu mağazalar, hala o günlerden izler taşıyor.

Kapalı Maraş bölgesinde ayrıca konut ve iş yerlerinden oluşan neredeyse 8 bin 400 bina var. 21 banka şubesi, 99 eğlence mekanı da dahil tüm bu yapılar 5,5 kilometrekarelik alanda yer alıyordu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için çalışmalar yürütüyordu.