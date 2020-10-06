Mehmet Fatih Kaplan hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle 2 ayrı iddianame düzenlenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım sebebiyle tutuklanan Mehmet Fatih Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği tespit edilmişti.

Sanığın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davası İstanbul 9'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Mehmet Fatih Kaplan, duruşmaya Silivri Cezaevi'nden SEGBİS yardımıyla katıldı.

Mahkeme, sanığa "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edilen Kaplan hakkında yurtdışına çıkış ve ev hapsi kararı verildi.

