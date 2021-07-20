Kahraman Mehmetçik Kurban Bayramı'nı ailelerinden, sevdiklerinin kilometrelerce uzakta kutluyor.

TRT Haber ekibi, Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Üs, dünyada sayılı ülkede bulunan Hava İhbar Kontrol Uçakları ile ayrı bir öneme sahip.

"Semanın Bekçileri" 10 bin metre yükseklikten 400 kilometrekarelik alan içindeki bin 500 hedefi aynı anda tespit edebiliyor.

Hava Kuvvetlerinin vurucu gücünü havada en iyi şekilde destekleyen, gökyüzündeki gözümüz olan Havadan İhbar Kontrol Uçağı da Konya 3. Ana Jet Üssü'nde bulunuyor. Uçağın uçuşa her an hazır olması için bayramda da çalışmalar sürüyor.

Uçaklar sürekli hazır tutuluyor

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma personeli de zorda kalan her kesin yardımına koşuyor.

F-16 savaş uçakları için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Olası bir görevde vakit kaybedilmemesi için uçaklar sürekli hazır tutuluyor.

Üs, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi ve akrobasi timlerine de ev sahipliği yapıyor.

Konya'nın sivil ve askeri hava trafiğinin emniyetli bir şekilde sevk ve idaresi de

uçuş kulesindeki Mehmetçik tarafından sağlanıyor.

Haber: Hasan Muhammed Ağalar

Kamera: Özgür Karaçal