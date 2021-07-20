Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladığı bir mesaj paylaştı.
Oktay, paylaşımında, "Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe kavuşturan, barışın ve milli dayanışmanın simgesi Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
Kıbrıs Barış Harekâtının 47. yıl dönümünde; Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğe kavuşturan, barışın ve milli dayanışmanın simgesi Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 20, 2021
Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. pic.twitter.com/XTP9lEr1BQ
Etiketler: Fuat Oktay Kıbrıs Barış Harekatı
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