Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladığı bir mesaj paylaştı.

Oktay, paylaşımında, "Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe kavuşturan, barışın ve milli dayanışmanın simgesi Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.