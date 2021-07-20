Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutladı.
MSB'den yapılan açıklamada, harekatın 47'nci yıl dönümünü kutlarken, harekata ait bir de video yayımlandı.
Videoda, Rumların katliamı, işkence ve yağması sonrası Türk askerinin düzenlediği Barış Harekatı'na ilişkin zafer görüntüleri yer aldı.
Açıklamada "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı KKTC
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