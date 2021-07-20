Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Program kapsamında, KKTC Veri Merkezi'nin temeli atıldı.

Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki Barış ve Özgürlük Anıtı’nın ve 1974 Barış Harekatı’nda kullanılan çıkarma gemisinin müze gemi olarak açılışı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu açılışı, Kapalı Maraş’ta restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi’nin yeniden ibadete açılması ve bölge içinde yapılan çay bahçesinin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü bir daha tebrik ediyorum. Bu uğurda tereddüt etmeden canlarını veren şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargosuna mahkum ediliyor. Biz ise Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz. Kıbrıs'taki 19 belediyemizle çeşitli kuruluşlarımıza yol yapım ve bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Ayrıca doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon liralık bir kaynak ayrılmış, bunun 60 milyon lirası şu ana kadar harcanmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleriyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Bu çalışmalar ortak kültürel programlardan buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumdadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/rDAYNKU74C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2021

Yavuz Çıkarma Plajı

2 gazi kent Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi, kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı. Türkiye'deki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle Ada'ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek veriyor. Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve bilhassa da geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bugün de burada hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizin açılışlarını ve tanıtımlarını, yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız.

Yavuz Çıkarma Plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Harekatın sembolü Çıkarma Plajı bölgesinde kahraman şehit ve gazilerimiz cansiparane bir mücadele verdi. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve 'Ç. 1974' adını verdiğimiz müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Tamamlanan projeyle anıtın yıpranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, ziyaretçiler için otopark alanı müze gemi aile anıt arasında kalan kısımda yürüyüş yolları inşa edilmiştir. Güçlendirme ve müze gemi çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesileyle saygı ve minnetle yad ediyorum. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 74 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok ama çok önemli.

[Fotoğraf: AA]

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu açılışını gerçekleştiriyoruz. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi, Lefkoşa'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

KKTC Veri Merkezi temel atma töreni

Bilgi ve teknoloji çağında veri ve verinin üretimi, korunması en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Bugün temelini atacağımız veri merkezi, e-Devlet projesinin en önemli ayağını oluşturuyor. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.

Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açılıyor

Şimdi de Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi'nin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı bölge içerisinde yer alan çay bahçesini de hizmete alıyoruz. Maraş açılım kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı. Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri.

Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dile getirdim. Kuzey Kıbrıs'ın kalkınması için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.