KIZILELMA 8. uçuş testinde de başarılı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

8. uçuş testini de başarıyla tamamlayan Bayraktar KIZILELMA, pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.

Testte yüksek hızlı uçuş ve manevra denemeleri ile seri iniş-kalkış ve pas denemeleri yapıldı.

