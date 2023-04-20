Bakan Akar'dan 'terörle işbirliği' tepkisi: Bir koltuk için buna değer mi?

Akar, Kartal Şehitliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Kayseri şubelerini ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan, dua okuyan Akar, kabir ziyaretinde bulunan şehit aileleri ile görüştü. Buradan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Kayseri şubelerine geçen Akar, bayram tebriğinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı başarılarda en büyük payın şehitlerde ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, onların kahramanlık ve fedakarlıklarının daima hatırlanacağını, bunun unutulmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Şehit ve gazilerin kanlarını yerde bırakmadıklarını, ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduklarını, sormaya devam ettiklerini vurgulayan Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini kaydetti.

"Teröristleri cesaretlendiriyorlar"

Bu kazanımların korunmasının önemine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Son zamanda bir zihniyet ortaya çıktı. Teröristlerle görüşüyor, konuşuyor, anlaşıyor, birtakım sözler veriyor, taahhütlerde bulunuyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Çökme noktasında olduğu görülmesine rağmen bu zihniyetin yaptıkları, teröristlere karşı destek sağlayıcı söylem ve eylemleri milletimiz tarafından yakından izleniyor.

Bu söylemlere asil milletimizin itibar etmeyeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede sağlanan bu kazanımların kaybedilmesine bu millet asla tahammül göstermez. Bu, bekamızı tehlikeye sokmak, mücadeleyi sıfırlamak demektir. Bunun ülkemize, milletimize açacağı bela büyüktür. ‘Teröristlerin, terörist elebaşının serbest bırakılması’, ‘terörle mücadelenin durdurulması’ gibi söylemlerin kabul edilmesi mümkün değil."

"Teminat milletimizin feraseti"

Bu tür söylemleri kabul edilemez olarak nitelendiren Akar, "Teröristlerle işbirliği yapanlara, teröristlerle arasına mesafe koymayanlara, onlarla görüşenlere milletimiz itibar etmeyecektir" dedi.

Teröristlerle birlikte yürüyenlerin, bir ittifakla işbirliği yaptığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Sonuçta terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor. Millet İttifakı’nın içindekiler vatan, millet, terörle mücadele konularında daha önce bizler gibi düşünen insanlardı. Şimdi ne oldu? Bir koltuk için buna değer mi, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe kaynağı. Fakat bizim için teminat milletimizin feraseti. Allah’ın izniyle milletimizin bunlara izin vermeyeceğine, terörle mücadele konusunda tekrar başa dönülmesine göz yummayacağına inanıyoruz.”

Dernek başkanları ziyaretten dolayı Bakan Akar’a teşekkür ederek terörü bitirmek için gösterdikleri gayretlerden dolayı kendisini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini sonuna kadar desteklediklerini aktardı.

Öte yandan Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan, onlara karanfil veren Akar, "Herkesin büyüğüne saygı göstermesi esastır. Ahlakımız, kültürümüz, inancımız bunu gerektirir. Size ne kadar saygı göstersek azdır. Sizlerin sağlık huzur içinde hayatını sürdürmeleri çok önemli." diye konuştu.

Bir huzur evi sakininin depremzede olduğunu, Kahramanmaraş’tan geldiğini belirtmesi üzerine Akar, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Millet, devlet olarak yaraları biz saracağız." dedi. Akar, çalışmaların süratle devam ettiğini aktardı.