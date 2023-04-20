Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 431 personel alımı yapacak.

Alınacak personelin kadroları, aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (engelli, yaşlı, çocuk bakımı) gibi meslek gruplarından oluşacak.

Başvurular, 28 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılabilecek. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığın internet sitesinden önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak.

"Adaylar, mülakatsız bir şekilde pozisyonlara yerleştirilecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2 bin 431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.