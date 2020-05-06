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Kılıçdaroğlu, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilahiyatçı-yazar Döngeloğlu'nun ailesini telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, görüşmede, Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu ömer döngeloğluSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:03
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