Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'den İdlib'e 31 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: insani yardım idlib BMSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:25
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