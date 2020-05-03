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Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Ömer Döngeloğlu Başakşehir Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.
Döngeloğlu'nun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Bakan Gül: İyi bilirdik, iyilerden bilirdik
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Ömer Döngeloğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i Rahman'a kavuşmuş. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Ömer Döngeloğlu kimdir?
1968 yılında Tokat'ta doğan Ömer Döngeloğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştu.
Televizyonlarda yaptığı dini programlarla tanınan Döngeloğlu, 5 çocuk babasıydı.
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