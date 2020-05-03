Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."