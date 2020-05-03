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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 12 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."
Etiketler: son dakika msbSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 12:31
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