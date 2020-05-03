Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Salgın hastanelerinin yapımında 25 gün geride kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'deki iki hastanenin yapımının devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden salgın hastaneleriyle ilgili Twitter'dan videolu paylaşımda bulundu.
İnşaatta 25 günün geride kaldığı belirtilen paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.
Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 11:25
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