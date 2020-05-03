COVID-19 salgını, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edildi.

Kısa sürede ülkedeki diğer bölgeler ve dünyanın farklı noktalarına da taşınan virüsün hızla yayılması ve dünyayı etkisi altına alması üzerine tüm ülkeler sosyal hayatta çeşitli kısıtlamalarla birlikte bazı sosyal ve ekonomik tedbirlerini de açıkladı.

Salgınla birlikte birçok ülkenin sağlık sistemi peş peşe çöktü, sosyal güvenlik sistemindeki sorunlar gün yüzüne çıktı. Çalışma hayatı da salgından etkilenirken, küresel ekonomik buhranın sinyalleri giderek güçlendi. COVID-19 salgınının etkilerini 5 soruda topladık.

Sağlık sistemleri nasıl çöktü?

Salgın, ülkeleri hazırlıksız yakaladı. İtalya, İspanya ve İngiltere'de hastanelerde yer kalmadı. Yoğun bakım üniteleri hızla yayılan salgına cevap veremedi. Hastalar koridorlara, hastane bahçelerine taştı.

Birçok kişi tedavi alamadı. Birçok ülke yaşlı bakımevlerindeki durumu göz ardı etti, burada kalanlar adeta ölüme terk edildi.

Tıbbi malzeme kıtlığı yaşandı. Hastalar için solunum cihazı bulunamadığı gibi, sağlık çalışanlarına maske ve koruyucu ekipman dahi sağlanamadı. Ülkeler birbirinin ekipmanına el koydu.

Sosyal güvenlik sistemleri yeterli oldu mu?

Salgınla birlikte ABD'de milyonlarca kişinin sağlık sigortasının olmadığı ortaya çıktı. Hastanede tedavi görenlere binlerce dolarlık fatura geldi. Parasını ödeyemediği için tedavi olamayan birçok kişi hayatını kaybetti.

Ülkelerin orduları salgından nasıl etkilendi?

ABD ve Fransa'ya ait uçak gemilerinde çalışan personelde koronavirüs tespit edildi. ABD'nin hem ülke içindeki, hem de yabancı ülkelerdeki üslerinde vakalar ortaya çıktı. Savunma sanayisinde üretim büyük oranda düştü.

Birçok ülke ortak askeri operasyonlarını durdurdu, vaka çıkan gemilerini karaya çekti. İngiltere'de asker, önlemlerin uygulanması için sokağa indi ancak askerlere dahi koruyucu tıbbi ekipman sağlanamadığı görüldü.

Çalışma hayatı nasıl etkilendi?

Kısıtlama önlemleri nedeniyle dünyada hayat durdu. Fabrikalar sustu, üretime ara verildi.

ABD'de son 6 haftada işsiz kalan sayısı 30 milyonu buldu. Binlerce kişi "iş yerlerini açın" sloganıyla sokaklara döküldü. İnsanlar ve şirketler evden çalışmaya yöneldi. İletişim için sosyal medya platformu yaygınlıkla kullanılmaya başladı.

Yeni büyük buhran mı geliyor?

Dünyada yer yer gıda tedarik zincirinin kırılması, üretimin durması sorunları artırdı. Evlerine çekilen ve işsiz kalan insanların harcamaları sıfıra indi. Petrol fiyatları dibe vurdu. Ekonomiler alarm vermeye başladı. Uzmanlar tıpkı 1929 yılındaki gibi bir büyük buhranın geldiği uyarısında bulundu.Bunun küresel bir krize dönüşmesinden endişe ediliyor.