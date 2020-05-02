İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu” kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlandı.

Çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralandı.

Bakanlığın açıklamasında bölgede operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.