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İçişleri Bakanlığı: 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında bir grup teröristle çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu, 4 jandarma uzman çavuş hafif yaralandı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu” kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlandı.
Çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralandı.
Bakanlığın açıklamasında bölgede operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Etiketler: şehit İçişleri Bakanlığı bitlis sehi bölgesiSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 22:30
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