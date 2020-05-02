Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçiren Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'den ikinci kez yardım eli uzandı. İçinde maske, tulum, dezenfektan gibi tıbbi koruyucu malzemelerin bulunduğu uçak, Maryland'deki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı.

Yardım kolilerinin üzerinde Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözleri yer aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu operasyon dolayısıyla ikinci yardım uçağımız vasıl oldu. Türk halkının Amerikan halkıyla dayanışmasının, Türkiye’nin Amerika ile müttefikliğinin bir yansımasının tezahürüdür bu yardım bugün" dedi.

"Gerçek dostunuz kim böyle zamanlarda görüyorsunuz"

Tıbbi malzeme, Amerikan Federal Acil Durum Yönetim Ajansı FEMA'ya teslim edildi. FEMA Operasyon Sorumlusu Tim Schmidt, ihtiyaç duydukları anda yapılan bu yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

"Gerçek dostunuz kim böyle zamanlarda görüyorsunuz işte. Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ederiz."

[Fotoğraf: AA]

"Her iki eyalete de cumartesi ulaşacak"

FEMA, Türkiye tarafından bağışlanan tıbbi koruyucu malzemelerinin hangi eyaletlerde dağıtılacağı bilgisini TRT Haber ile paylaştı.

Operasyon Sorumlusu Schmidt, "Bugün gelen tıbbi koruyucu malzemeler de tıpkı salı gelenler gibi Pennsylvania ve Maryland’deki hastanelerde kullanılacak. Dağıtımı biz yapacağız. Her iki eyalete de cumartesi ulaşacak" dedi.

"Bu cömertliğe şükranlarımızı sunuyoruz"

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Müdürlüğü Andrews Askeri Üssü Denetçisi Jaber Jami de şükranlarını Türkçe iletti ve şunları söyledi:

"Bugün Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci yardımını aldık. Bu cömertliğe şükranlarımızı sunuyoruz ve Türkiye’de dedikleri gibi teşekkür."

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha önce de N95 maskesi, koruyucu giysi ve yüz maskesi içeren yardım malzemelerini göndermişti.

Haber: Tuna Şanlı

Kamera: Ali Çilesizoğlu