Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “3 Mayıs Milliyetçiler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli “İçinden geçtiğimiz küresel salgın döneminde, milli şuurun muhkem ve muteber bir uyanışı olan 3 Mayıs 1944 Milliyetçiler Günü’nü idrak ediyoruz. Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın ifadesiyle söylersek, 3 Mayıs 1944 Türkçülerin ızdırabı ile yoğrulmuş bir dönüm günüdür” ifadesini kullandı.

"Bu açıklamalar demagojiden ibarettir"

Bahçeli mesajında CHP’li Özgür Özel’in açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları söyledi: “Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir.

"Bir şekilde” sözüyle ateşle oynamaktadır

Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, “bir şekilde” sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse, günümüz de aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir.”

"3 Mayıs her zaman saygıyla yâd edilecek"

“Kaldı ki 3 Mayıs Milliyetçiler Günü; haksızlığa, mahrumiyete, eziyete, işkenceye, işbirlikçiliğe sabır, salabet, sağduyu, inanç, akıl ve azimle meydan okumanın ifade ve ilan kudretidir” diyen Bahçeli şöyle devam etti: “Her zaman saygıyla yâd edilecek, Türkçü/Turancı milliyetçi gönüllerde onurla yaşayıp yaşatılacaktır. Bu vesileyle 3 Mayıs 1944’ün muhterem isimlerini, Türk milliyetçiliğinin simgeleşmiş yüzlerini, aynı zamanda aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.



