Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Grit Adası açıklarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk depremin ardından saat 16.01'de 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD, depreme en yakın yerleşim yerinin 311 kilometre ile Datça olduğunu belirtip olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.