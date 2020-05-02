İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten teröristler G.D., E.Y., N.M. bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Teslim olan örgüt mensuplarından G. D.’nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.’nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı belirtildi.

3 terörist de Suriye sınırında teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerin Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 78’e yükseldi.