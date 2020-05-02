Koronavirüsle mücadelede riskli görülen yerler karantina altına alınıyor. Salgına karşı izolasyon tedbirleri dikkatle uygulanıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü de karantinaya alındı. Salgının kontrolü için köye giriş çıkışlar kapatıldı.

Şanlıurfa'da da pozitif vakaya rastlanan bir binada karantina kapsamına alındı.

Karantina listesine dahil edilen yerlerden biri de Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü oldu. 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu köyde filyasyon çalışması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla köyde 14 günlük karantina süreci başladı.

Karantina sonunda riskin ortadan kalktığı bölgelerde ise uygulama son buluyor.

14 günlük sürecin sona erdiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mecidiye köyünde ve Malatya Pütürge'de 2 mezrada karantina kaldırıldı.