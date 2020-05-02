Piyasa değeri 1 milyon 170 bin lirayı bulan tıbbı malzeme kaçakçılığı ile ilgili operasyon, Ticaret Bakanlığı’nın Twitter hesabından açıklandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Muratbey Gümrük Sahasında bulunan bir tır mercek altına alındı.



“Plastik mutfak eşyası” dediler



İnceleme neticesinde plastik ev ve mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi. Araç X-ray taramasından geçirildi. Aracın dorsesinde plastik ev ve mutfak eşyası yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı’nın ön iznine bağlı olan ancak beyan edilmediği gibi firmaca herhangi bir izin belgesi sunulmayan çok sayıca tıbbi koruyucu ekipman bulundu.



Yapılan sayımda, yasalara aykırı olarak yurt dışına çıkarılmak istenen toplam 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum bulunduğu tespit edildi. Araçta ayrıca, yine beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya da olduğu saptandı.



Piyasa değeri 1 milyon 170 bin lira



Gümrüklenmiş değeri 1 milyon 170 bin Türk lirası olan beyan harici eşyaya, bu eşyanın taşınmasında kullanılan araca el konuldi. Adli soruşturma başlatıldı.