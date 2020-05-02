Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte iyileşenlerin, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı olduğunu açıkladı. Tepe noktasına ulaşıldığını ve salgının kontrol altına alındığını söyledi. Peki ama bu hastalık seyri nasıl devam edecek?

Akdeniz Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Ata Nevzat Yalçın, "Biz, bir çok ülkeye göre bu yükselme değerini daha kısa bir sürede tamamladık ve giderek azalmaya başladık. Bunda alınan tedbirler ve önlemlerin çok ciddi bir katkısı var. Giderek her gün yeni vaka sayısından daha çok iyileşen vaka sayısı olduğunu görüyoruz." dedi.

Uzmanlara göre güncel veriler salgının yavaşlayarak inişe geçtiğini işaret ediyor. Yalçın, "Bu sürdürülürse bu çan eğrisinin artık aşağı doğru gittiğini ve giderek de rakamların azalacağını ön görmek pek ala mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadelede azalış seyrinin, tedbirlere uyumla doğru orantılı olacağına dikkat çekiliyor.