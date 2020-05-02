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10 yaşındaki Suriyeli Rabii tedavi için Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin İdlib kentindeki kampta yaşam mücadelesi veren ve sağlık sorunları bulunan 10 yaşındaki Rabii Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik. Yavrumuzu getirdik, sağlıkçılarımıza emanet. Acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar (@TC_icisleri) May 2, 2020
Yavrumuzu getirdik
Sağlıkçılarımıza emanet
Acil şifalar diliyoruz https://t.co/aqw98De2hJ pic.twitter.com/5jfz3d7V4T
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