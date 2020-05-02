Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü tuzakladı, METİ timleri imha etti
Hakurk'ta 5’er kilogramlık kapların içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 5 EYP, METİ Timlerince imha edildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerinin Hakurk'ta 5’er kilogramlık kaplara yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP’yi tespit ettiği kaydedildi.
Patlayıcı düzeneği ve imha anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 5’er kilogramlık kapların içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP’yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/h0F5CT1O3W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2020
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