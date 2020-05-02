Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.



Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerinin Hakurk'ta 5’er kilogramlık kaplara yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı ve seri bağlı 5 EYP’yi tespit ettiği kaydedildi.

Patlayıcı düzeneği ve imha anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.