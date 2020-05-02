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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/KCK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika mit gara operasyonSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 16:44
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