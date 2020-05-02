Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/4s63QFBjQx