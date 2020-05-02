Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
3 terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/4s63QFBjQx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2020
Etiketler: son dakika msbSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 17:35
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