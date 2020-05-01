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Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'nin tıbbi koruyucu malzeme yardımını taşıyan uçak, ABD'nin Andrews Hava Üssü'ne indi.
ABD’ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne indi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2020
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Etiketler: türkiye tıbbi koruyucu malzeme ikinci yardım abd yardımSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 23:22
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