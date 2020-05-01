Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 50 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 188 yeni vaka tespit edildi, 84 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 4 bin 922 artarak 53 bin 808’e yükseldi.
Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Id5p85tJSe— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 19:18
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