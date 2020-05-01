CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında sağlık çalışanından apartman görevlisine, kuryeden maden işçisine farklı sektörlerde çalışanlar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir buluşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ülkesini seven, 1 Mayıs'ta bayramını kutlayan, barışı, huzuru, birlikteliği savunan, her birimizin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösteren bir anlayış içinde yola çıkıp Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandırmalıyız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde koronavirüsle mücadele de vardı. Her ülkenin kendine göre mücadele ettiğini vurguladı, sağlık çalışanlarına özel olarak teşekkür etti.

"Türkiye'de sağlık çalışanları bu sürecin en az hasarla atlatılması için olağanüstü çaba gösterdiler. Bu ülkenin güzel insanları balkonlardan bütün sağlık çalışanlarını alkışladılar. Gerçekten onları alkışlamak lazım. Onlar çocuklarına ailelerine virüs bulaşmasın diye evlerine bile gitmediler. Bir fedakarlıksa, bu fedakarlığa sağlık çalışanlarının büyük ölçüde katıldığını ifade edelim."