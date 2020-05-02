Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.

Erdoğan, "Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da (COVID-19 salgını) Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir" ded.

Ayrıntılar geliyor...