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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı'na mektup
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya gönderdiği mektupta, "Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya, Türkiye'nin Somali'ye tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte mektup gönderdi.
Erdoğan, "Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da (COVID-19 salgını) Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir" ded.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 18:27
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