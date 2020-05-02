Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 36 bin 318 test yapıldı. Bu testlerden 1983'ü pozitif çıktı. 78 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 124 bin 375, vefat sayısı 3 bin 336 oldu. Türkiye'de iyileşen sayısı ise 4 bin 451 artarak 58 bin 259'a yükseldi.

Bakan Koca, 30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısının 2 binin altına düştüğünü açıkladı. Ayrıca, "Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın" dedi.