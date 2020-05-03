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Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 08.54'te 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 7,40 kilometre altında yaşandı.
Etiketler: girit adası deprem AkdenizSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 10:01
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