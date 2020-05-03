Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'ye ilkbaharda da ağır darbe vurdu.

122 terörist etkisiz hale getirildi

Derlenen bilgilere göre, 1-30 Nisan 2020 arasında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 122 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Nisan ayında terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarında 2 güvenlik görevlisi ile 7 işçi şehit oldu, yaralanan 3 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Örgütün sözde Çemçe grubu etkisiz hale getirildi

Nisan ayının son 2 gününde, yurt içinde terör açısından en kritik noktalar arasında yer alan Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesindeki operasyonda 4'ü gri listede 7 terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün sözde Çemçe grubu imha edildi.

Muş'un Varto ilçesinde 10 Nisan'da güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan'ın ikna çalışması sonucu 19 Nisan'da Mardin Kızıltepe'de teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, 22 Nisan'da MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir tutuklandı.

Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir mağarada kanserden öldüğü tespit edildi.

Nisandaki bazı terör olayları:

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu.

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Nisan'da PKK'lı teröristlerce orman işçilerine yönelik saldırıda 5 sivil şehit düştü.

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde 14 Nisan'da PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir işçi şehit oldu.

- Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 Nisan'da PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan şehit düştü.

- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 25 Nisan'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce şehit oldu, 3 asker yaralandı.