Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haberi sosyal medyadan duyurdu.

Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını, kalan ünitelerin de bakım ve kontrolleri tamamlanınca devreye gireceğini belirtti.

Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz.



Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı.



Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek.



pic.twitter.com/Zs5P61y8kB — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 9, 2021

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında, alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramış, yoğun çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alınmıştı.