Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli: Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir
“Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir” diyen MHP lideri Bahçeli, YKS’deki başarı düzeyinin düştüğünü belirtti. “Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencin tercih yapmasına imkan tanıyacak" dedi.
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Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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