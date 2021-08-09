Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik
[Fotoğraf: TRT Haber]
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İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi terörist Zafer Dedeoğlu, yakalandı.
Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu'nin adresi tespit edildi.
7 Ağustos’ta Avcılar’da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah Terör Örgütü üyesi Dedeoğlu, yakalandı.
10 yıldır aranıyordu
2011'den bu yana arandığı öğrenilen zanlı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Hizbullah Son Dakika Terörle Mücadele
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