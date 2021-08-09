Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olimpiyat Milli Takımı'na tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020'den 13 madalya ile dönen Olimpiyat Milli Takımı'nı sosyal medya hesabındaki mesajıyla tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır."
#Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2021
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye. pic.twitter.com/3rkeLScino
Etiketler: 2020 Olimpiyat Milli Sporcular Recep Tayyip Erdoğan
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