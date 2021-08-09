Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 02:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Tebrikler bizim çocuklar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Şampiyonluk kazanan milli sporcuları kutladı. Altun, "Tokyo 2020'de kazandığımız 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştık" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu Twitter üzerinden 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan milli sporcuların zafer sevincinin yer aldığı bir video paylaştı.
Milli sporcuların 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştığını hatırlatan Altun, milli sporcuları kutladı.
Altun, "O formaya sinen yılların emeğiyle, O ay yıldız göndere çekilince, O marş okunurken dolan gözlerle, Biliriz ki bu gurur hepimizin. Tebrikler bizim çocuklar" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Altun 2020 Olimpiyat
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