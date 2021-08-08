Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 23:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus uçağının 40 ton suyla müdahalesi İHA ile görüntülendi
Muğla’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağı, performansıyla göz dolduruyor. Uçağın Milas'taki orman yangınına müdahale ettiği anlar, insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor.
40 ton su atma anı kamerada
Milas ilçesi Fesleğen mevkisinde devam eden orman yangınında görev yapan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi, İHA tarafından görüntülendi.
Görüntüde, uçağın 40 ton suyu dumanlı ve alevlerin yükseldiği bölgeye bırakması anbean kaydedildi.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı (İHA) Orman Yangını Yangın
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