Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari aşılamada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini açıkladı.
Bakan Koca, "Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı" dedi.
HAKKÂRİ, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2021
Son Haberler
- 00:17
- 23:36
- 23:25
- 22:48
- 21:52
Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli: Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz