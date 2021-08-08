Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nobel ödüllü fizikçi Abdus Salam tarafından 1964'te kurulan Trieste'deki ICTP'yi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretinde Varank'ı ICTP Müdürü Atish Dabholkar karşıladı.

Bakan Varank'a, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da eşlik etti.

Dabholkar, Türk heyetine ICTP'de yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaparken, Türkiye ile yeni iş birliklerine hazır olduklarını bildirdi. Baran da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ilişkin bilgi verdi.

Mandal, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle TÜBİTAK’ın çalışmalarını anlatırken Kurumun bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası iş birliklerine dikkati çekti.

Bakan Varank, bilim diplomasisi anlamında Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğunu ve bu kapsamdaki uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, ICTP ile de çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Varank ve beraberindekiler daha sonra ICTP kampüsünü ve laboratuvarlarını gezdi. Bakan Varank ayrıca ICTP'de akademik çalışmalarını sürdüren Türk araştırmacılarla da sohbet etti.

Merkezin faaliyetleri

ICTP, İtalya, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) arasında üçlü bir anlaşma kapsamında faaliyet gösteriyor.

Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üst düzey bilimsel programlar geliştirilen merkezde, uluslararası standartlarda bilimsel faaliyetlere imza atılıyor.

ICTP, fizik ve matematikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerden bilim insanlarına akademik çalışmaları için gerekli altyapıyı sunuyor.