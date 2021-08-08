Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Köşger: Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8’e çıkmıştır

Kazayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8’e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" dedi.