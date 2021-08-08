Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

"Süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" dedi.