Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangın bölgesine 79 milyon liralık yardım
İletişim Başkanı Altun, 47 ilde 234 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor" dedi.
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