Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı.
İtfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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