İstanbul'da yaşayan Şerif Akcan, Kurban Bayramı ziyareti için memleketi Bingöl'e gitti.

Buradaki akraba ziyaretleri sırasında koronavirüse yakalanan Akçan, günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı verdi.

"Aşı olmadığım için çok bir pişmanım"

Yaşadığı kabus gibi süreci TRT Haber'e anlatan Akçan, aşı çağrısı yaptı.

Yaşadığı pişmanlığı anlatan Akcan, "Aşı olmadığım için çok bir pişmanım. Keşke olsaydım. Sürekli erteledim. Bu hafta, öbür hafta, bugün, yarın derken bu duruma geldim. Bak ben de gencim dedim, bir şey olmaz dedim ama bugün bu haldeyim. Yani aşı olmayanlar mutlaka aşısını olsunlar. Bu işin şakası yok. Ne gence bakar ne yaşlıya" dedi.

"Hastanemizde yatan hastaların çoğu aşısız"

Aşılanma oranı düşük, vaka oranı yüksek olan Bingöl'de uzmanlar uyarıyor.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gengörü, "Özellikle genç popülasyonunda aşıya karşı bir direnç var. Maalesef bana bir şey olmaz, ben daha sonra olurum diye bazı bahanelerle aşılar geciktiriliyor. Şu an hastanemizde yatan hastaların çoğu aşısız hastalar ve bunların birçoğu genç hasta" açıklamasını yaptı.

Muşta da aşılama oranı düşük

Aşılama oranı düşük, vaka sayısı yüksek bir başka il de Muş. Kentte yatan hastaların neredeyse tamamı aşısız olanalar.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Kara, "Şu an serviste yatan hastalarımızın yüzde 99'u aşısız olan hastalar. Bu da bize aşının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Durumun giderek kötüleştiği Batman'da ise, Sivil Toplum Kuruluşları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.