Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılı paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.
Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 8, 2021
Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. #HicriYılbaşı pic.twitter.com/4EJ0eYGwnh
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii
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