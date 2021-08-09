Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Antalya'daki yangınlar kontrol altında, soğutmaları çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da da Marmaris'teki yangınlar kontrol altına alındı, diğer ilçelerdeki alevleri söndürmek için ekipler mücadele ediyor.

Tüm bu süreçte ormanlarda açılan yangın emniyet şeritlerinin hayati önemi sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Uzmanlar, yangın emniyet şeritlerinin, yangınların durması ve kontrol altına alınmasında oldukça etkili bir yöntem olduğuna dikkati çekiyor.

Peki, açılan bu şeritler alevlerin başka alanlara sıçramasını nasıl önlüyor? Yangınların yok edici etkilerini en aza indirmek için neler yapılmalı?

Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, TRT Haber canlı yayınında yanıtladı.

-Yangın şeridi neden önemli?

-Şeritle yangınların başka alanlara sıçraması nasıl önlenebiliyor?



Yangınlara karşı alınması gereken ‘koridor’ önlemini Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/tR0uRDK9kC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2021

Prof. Dr. Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının ve servi ağaçlarıyla da desteklenmesinin oldukça etili bir yöntem olabileceğine vurgu yapıyor.

"Bu yangın emniyet şeritlerinin her iki kenarına 1’er veya 3’er sıra yangının şiddetine göre servi ağacı da konulmuş olsa çok daha etkili olur. Biz helikopter veya uçakla yangın söndürmeye çalışıyoruz. Oysa ki belirli sırtlarda, özellikle Antalya bölgesinde kuzeyden gelen poyraz rüzgarları vardır. Bu rüzgarlara dik gelen sırtların üzerinde emniyet şeritleri açılırsa daha iyi olur. Servinin özelliği hem güç yanıyor hem de kızılçamlara oranla daha yüksek boy yaptığı için o şiddetli yangınlarda etkili oluyor. Uzunluğu sayesinde arka taraflardan gelen kıvılcımları da tutabiliyor belli bir yüksekliğe kadar. Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir."

"Orman dediğimiz bir ağaçlar topluluğu değil"

Çok şiddetle ilerleyen bir orman yangınını üzerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını şöyle anlatıyor:

“Büyük yangınlarda çok yüksek derecede enerji açığa çıkar. Bu tür yangınlarda da zaten yangın cephesi dediğimiz yangının ileriye doğru ilerlemesini sağlayan ve alev almış olan kısmı su ile söndürmek zorlaşır. Ancak yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır. Uzmanlar bugünden itibaren doğayı alt üst etmeden, saygılı yöntemlerle bu yanan alanların yeni fidanlarla ve tohumlarla ormanlaşmasına çalışmalı, ağaçlandırılmasına değil. Çünkü orman dediğimiz şey bir ağaçlar topluluğu değil.”