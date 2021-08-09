Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler panelinde iklim değişikliği uyarısı
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulunuldu.
Küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.
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